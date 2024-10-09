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Рассмотрение началось: в ООН заявили работе с российскими документами нарушений прав человека на Украине

1:23
Мир

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проводит тщательный анализ всех документов, направленных Россией, касающихся ситуации с правами человека в Украине, сообщила Элизабет Троссел, официальный представитель организации, агентству РИА Новости.

Рассмотрение началось: в ООН заявили работе с российскими документами нарушений прав человека на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Недавно Ярослав Еремин, представитель российской делегации при ООН в Женеве, заявил на заседании Совета ООН по правам человека, что УВКПЧ не отражает реальную картину с правами человека на Украине и не принимает во внимание тысячи страниц документов, предоставленных Россией по этому вопросу.

Троссел подчеркнула, что организация получила многочисленные материалы от Российской Федерации, касающиеся ситуации с правами человека в Украине. Однако, на текущий момент в представленных документах не зафиксировано конкретных сведений о военных действиях Вооружённых сил Украины в Курской области.

Ранее Геннадий Гатилов, постпред России в ООН в Женеве, выразил мнение агентству РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ усилилась, и все руководители организации связаны с Западом. Он добавил, что УВКПЧ закрывает глаза на многочисленные преступления, совершённые Киевом, и игнорирует предоставленные Россией доказательства.

Уточнения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) — агентство Организации Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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