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Сменил комадира: Зеленский решил отчитаться Шольцу вместо Байдена

1:44
Мир

Узурпатор Владимир Зеленский, столкнувшись с отказом президента США Джо Байдена от личной встречи, принял решение самостоятельно отправиться в столицу Германии. Цель визита — представить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу разработанный им "план победы", сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве.

Сменил комадира: Зеленский решил отчитаться Шольцу вместо Байдена
Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Ранее Байден был вынужден отложить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". Согласно данным журнала Spiegel, у Американского президента было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был состояться саммит группы по координации военной помощи Украине. Хотя Байден выразил намерение все же посетить указанные страны, мероприятие было перенесено, чтобы обеспечить его присутствие.

В своем визите Зеленский намерен обсудить с Шольцем детально подготовленный план, который, по словам президента Украины, содержит меры для давления на Россию с целью завершения военных действий дипломатическим путем. Также по данным Bild, планируется встреча Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил о полной готовности "плана победы", включающего в себя мощные инструменты для вынуждения России прекратить военные действия. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского, подчеркнув, что Москва осознает цели украинского руководства, продолжает свою специальную военную операцию и достигнет всех поставленных задач.

Уточнения

О́лаф Шольц — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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