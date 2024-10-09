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Мир в курсе: в ООН заявили, что знают о жертвах ВСУ в Курской области

1:43
Мир

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) было проинформировано о недавно опубликованных российскими властями сведениях касательно числа гражданских жертв, пострадавших вследствие действий Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщила Элизабет Троссел, официальный представитель организации, агентству РИА Новости.

Мир в курсе: в ООН заявили, что знают о жертвах ВСУ в Курской области
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Недавно посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей получили травмы, а около 70 потеряли жизнь в Курской области из-за операций ВСУ. Однако, по его мнению, реальное количество пострадавших может быть значительно выше. В документе, представленных УВКПЧ Совету по правам человека во вторник, указывалось о 12 погибших и 201 раненом среди гражданского населения Курской области, без указания ответственных сторон.

Троссел подчеркнула, что в представленном докладе содержались данные, предоставленные российскими властями, охватывающие период с 6 по 24 августа. Она также отметила, что после завершения отчетного периода Россия обновила свои данные, указав увеличенное число жертв.

Ранее Геннадий Гатилов, постпред России в ООН в Женеве, заявил агентству РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла и все руководители организации каким-либо образом связаны с Западом. Он добавил, что международное учреждение закрывает глаза на многочисленные преступления, совершённые Киевом, и игнорирует предоставленные Россией доказательства.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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