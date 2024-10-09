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Выбросили игрушку: Соскин заявил, что Запад переключится на помощь Израилю и забудет про Украину

2:40
Мир

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем блоге на YouTube выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки прекращают уделять внимание ситуации в Украине, сосредотачиваясь вместо этого на событиях на Ближнем Востоке.

Выбросили игрушку: Соскин заявил, что Запад переключится на помощь Израилю и забудет про Украину
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

По его мнению, США теперь активно занимаются вопросами, связанными с Израилем, Ираном, Ливаном и другими ближневосточными странами, в то время как проблемы Украины утратили для них интерес.

Аналитик подчеркнул, что в связи с переориентацией американской политики на конфликты на Ближнем Востоке, Украина не сможет получить разрешений на использование западного оружия для нанесения ударов по территории России. По его словам, это может негативно сказаться на военных действиях Украины и ослабить поддержку со стороны Запада.

Соскин также отметил, что снижение внимания западных стран к украинскому руководству приведет к уменьшению внутренней поддержки в самой Украине. Он подчеркнул, что без значительных успехов на фронте, потери украинских Вооруженных сил будут заходить в тень ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке, что отрицательно отразится на дальнейшей помощи Запада.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев ранее подчеркнул, что обострение ситуации на Ближнем Востоке представляет собой серьезную проблему для Украины. По его мнению, этот конфликт отразится на ключевых партнерах Киева и их готовности оказывать поддержку.

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик добавил, что конфликт на Ближнем Востоке будет в приоритетном направлении для Запада, что может привести к снижению внимания к событиям в Украине.

С начала октября Израиль проводит наземные операции против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки в соседней стране. В результате этих действий погибло более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, а более миллиона стали беженцами.

1 октября Иран во второй раз за историю осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля, заявив, что это акт самообороны. Израильские вооруженные силы сообщили о запуске около 180 баллистических ракет, большая часть которых была перехвачена. По данным израильских источников, среди гражданских лиц жертв не было, хотя некоторые сообщения СМИ упоминают о гибели одного палестинца из сектора Газа на Западном берегу реки Иордан.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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