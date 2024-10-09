Взгляд со стороны: турецкие омбудсмены осмотрели условия содержания российских пленных

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Институт омбудсмена Турции провёл проверку условий содержания российских военнопленных в украинских тюрьмах и передал часть составленного отчета российским коллегам, сообщил главный омбудсмен страны Шереф Малкоч.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

По его словам, представители турецкого института лично осмотрели места содержания российских военнопленных, оценили уровень обеспечения их продовольствием и медицинским уходом. В результате этого визита был подготовлен детализированный отчет, часть которого была направлена российской омбудсменке Татьяне Москальковой.

Малкоч также сообщил, что Турция направила запрос российским властям с предложением провести аналогичную проверку условий содержания украинских пленных в Российской Федерации.

В рамках текущего конфликта на Украине институт омбудсмена Турции дополнительно сосредоточился на защите прав женщин и детей, пострадавших от военных действий.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

