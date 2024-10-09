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Выбрали решалу: опрос в США показал, что Трампу в вопросах стихийных бедствий доверяют больше, чем Харрис

1:14
Мир

По результатам свежего опроса компании YouGov, значительная часть американцев уверена, что бывший президент Дональд Трамп был бы более эффективным лидером в ситуации стихийных бедствий, чем действующий вице-президент Камала Харрис.

Выбрали решалу: опрос в США показал, что Трампу в вопросах стихийных бедствий доверяют больше, чем Харрис
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Согласно исследованию, 42% респондентов считают, что Трамп лучше справился бы с ликвидацией последствий природных катаклизмов на посту президента, в то время как 40% отдали предпочтение Харрис.

Опрос был проведен 8 октября среди 4450 взрослых жителей США. Информация о статистической погрешности не была опубликована.

Результаты опроса вышли в свет на фоне объявления президентом Джо Байденом чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с приближающимся ураганом "Милтон". Байден распорядился оказать местным властям федеральную помощь. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга. Эксперты прогнозируют, что "Милтон" принесет с собой разрушительные волны высотой более 3 метров на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

Уточнения

Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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