Ставки повышаются: Иран собирается рассмотреть выход из ДНЯО

В Иране всерьез обсуждается возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне нарастающих опасений по поводу возможной военной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщил РИА Новости член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.
По его словам, в парламенте активно ведется дискуссия о целесообразности такого шага, и депутаты серьезно рассматривают возможность его реализации. Боруджерди подчеркнул, что эти обсуждения не обязательно означают, что Иран намерен создавать ядерное оружие.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о благоприятных условиях для нанесения удара по ядерным объектам Ирана на Ближнем Востоке.
В ответ на это 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить разработку ядерного оружия в связи с угрозами со стороны Израиля.
Важно отметить, что действующая оборонная доктрина Ирана, основанная на фетве Верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая это противоречащим исламу.
Напомним, что 1 октября Иран уже во второй раз в истории осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. Согласно данным ЦАХАЛ, противник выпустил около 180 баллистических ракет, большая часть которых была перехвачена. СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца.
Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью установления прочной преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием.
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