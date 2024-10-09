Ставки повышаются: Иран собирается рассмотреть выход из ДНЯО

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

В Иране всерьез обсуждается возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне нарастающих опасений по поводу возможной военной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщил РИА Новости член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

По его словам, в парламенте активно ведется дискуссия о целесообразности такого шага, и депутаты серьезно рассматривают возможность его реализации. Боруджерди подчеркнул, что эти обсуждения не обязательно означают, что Иран намерен создавать ядерное оружие.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о благоприятных условиях для нанесения удара по ядерным объектам Ирана на Ближнем Востоке.

В ответ на это 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить разработку ядерного оружия в связи с угрозами со стороны Израиля.

Важно отметить, что действующая оборонная доктрина Ирана, основанная на фетве Верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая это противоречащим исламу.

Напомним, что 1 октября Иран уже во второй раз в истории осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. Согласно данным ЦАХАЛ, противник выпустил около 180 баллистических ракет, большая часть которых была перехвачена. СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца.

Уточнения

Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия — многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью установления прочной преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием.

