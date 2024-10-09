Оскорбления никого не красят: в Госдуме раскритиковали Харрис после слов о Путине

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал неудачным и непродуманным решением вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис использовать оскорбительные выражения в адрес российского лидера Владимира Путина.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Слуцкий прокомментировал высказывания Харрис, в которых она критиковала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, основываясь на информации из книги журналиста Боба Вудворда "Война". В ходе критики Трампа за предполагаемые контакты с Путиным, Харрис назвала президента России "диктатором-убийцей".

По мнению Слуцкого, спекуляции на непроверенных данных, которые были опровергнуты обеими сторонами, и использование оскорблений в адрес лидеров ядерных держав в предвыборной кампании — это слабый и недальновидный шаг.

Депутат также отметил, что Харрис, по его мнению, готова продолжить политику "когнитивных расстройств", которую, по его словам, проводит действующий президент США Джо Байден. Слуцкий напомнил, что Путин в свое время пожелал Байдену здоровья в ответ на его некорректные высказывания. Он добавил, что Харрис также нуждается в пожеланиях здоровья, а также в приобретении компетенции и ума.

Слуцкий подчеркнул, что книга с "достижениями" Харрис пока что остается пустой. Он выразил уверенность, что американские избиратели сами сделают выводы о ее политической платформе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оскорбительный лексикон в адрес Путина со стороны американских властей стал частью американской политической культуры, что вызывает сожаление.

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