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Сохраняет доминирование: Харрис опережает Трампа в ряде штатов

1:02
Мир

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сохраняет преимущество над своим соперником, бывшим президентом Дональдом Трампом, по данным агрегатора соцопросов New York Times.

Сохраняет доминирование: Харрис опережает Трампа в ряде штатов
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Согласно последним опросам, проведенным среди американских избирателей, Харрис набирает 49% голосов, опережая Трампа на 3 процентных пункта. Этот показатель остается неизменным уже третий день подряд. Ранее, в течение нескольких дней, разница в поддержке составляла 2%.

Агрегатор также проанализировал ситуацию в ключевых штатах, где исход голосования может определить победителя выборов. Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне, в то время как Харрис опережает его в Пенсильвании, Неваде, Мичигане и Висконсине. В этих штатах разница в голосах между кандидатами минимальна — всего 1-2%.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
 

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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