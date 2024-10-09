Сохраняет доминирование: Харрис опережает Трампа в ряде штатов

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сохраняет преимущество над своим соперником, бывшим президентом Дональдом Трампом, по данным агрегатора соцопросов New York Times.
Согласно последним опросам, проведенным среди американских избирателей, Харрис набирает 49% голосов, опережая Трампа на 3 процентных пункта. Этот показатель остается неизменным уже третий день подряд. Ранее, в течение нескольких дней, разница в поддержке составляла 2%.
Агрегатор также проанализировал ситуацию в ключевых штатах, где исход голосования может определить победителя выборов. Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне, в то время как Харрис опережает его в Пенсильвании, Неваде, Мичигане и Висконсине. В этих штатах разница в голосах между кандидатами минимальна — всего 1-2%.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября.
Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
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