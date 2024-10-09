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Политолог Федоров: Зеленский уйдет после выборов президента США

2:03
Мир

Политологи прогнозируют скорый уход Владимира Зеленского с поста президента Украины. По их мнению, его политическое будущее напрямую зависит от результатов предстоящих президентских выборов в США. Об этом политолог Георгий Федоров рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" .

Политолог Федоров: Зеленский уйдет после выборов президента США
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге упоминает, что еще в начале 2022 года вице-президент США Камала Харрис настаивала на разработке плана преемственности для Зеленского на случай его гибели или ареста. Это указывает на заранее подготовленный план на случай необходимости замены нынешнего украинского лидера.

По мнению экспертов, Зеленский не стремится воспитывать себе преемника, видя в любом потенциальном кандидате конкурента. В прошлом он уже устранял неугодных политических фигур, которые могли представлять для него опасность. Это включает в себя и бывшего главнокомандующего ВСУ.

Эксперты считают, что Зеленский удовлетворяет интересы Запада и останется у власти только столько, сколько это будет выгодно США и Европе. Любые самостоятельные действия, не согласованные с западными партнерами, могут привести к быстрой смене власти на Украине. Смена может произойти различными способами: государственный переворот, процедура импичмента или даже физическая ликвидация.

Результат американских выборов сыграет ключевую роль. Победа демократов может означать продолжение поддержки Зеленского. Однако даже в этом случае его положение не гарантировано стабильным. В случае победы республиканца Дональда Трампа, вероятность быстрой смены украинского лидера значительно возрастает. В любом случае, эксперты считают уход Зеленского вопросом времени. Многие сходятся во мнении, что новый глава государства будет выбран после завершения выборной кампании в США.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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