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Молдавия против мультиков: Захарова заявила о несостоятельности Санду на фоне блокировки мультфильмов

1:39
Мир

Решение Майи Санду запретить показ российских мультфильмов, включая такие популярные, как "Три кота" и "Смешарики", продемонстрировало, по мнению российской стороны, неуверенность Кишинева в собственной политической позиции.

Молдавия против мультиков: Захарова заявила о несостоятельности Санду на фоне блокировки мультфильмов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мария Захарова расценила запрет как симптом глубокого страха перед любыми проявлениями российского влияния.

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) потребовала от провайдеров заблокировать доступ к ряду российских сайтов, включая РИА Новости, а также приостановить вещание нескольких оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Обоснованием этих мер служил предполагаемый риск распространения дезинформации и предвзятого освещения событий в стране и на Украине. Однако, МИД России рассматривает эти действия как явную политическую цензуру.

В 2023 году в Молдавии были закрыты множество СМИ, включая 13 телеканалов и десятки веб-сайтов, без предварительного судебного разбирательства. Решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям на основании рекомендаций СИБ. Примечательно, что даже после отмены режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. Среди заблокированных ресурсов оказались сайты крупнейших российских информационных агентств и изданий, а также ряд молдавских телеканалов. Такие действия вызывают серьезные опасения в отношении свободы слова и независимости СМИ в Молдавии.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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