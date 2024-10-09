Нелегитимные решения: в России заявили о нелегитимном санкционном режиме Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередной санкционный режим Европейского союза против России является незаконным и свидетельствует о потере Брюсселем самостоятельности в принятии решений.

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Захарова отметила, что этот режим, утвержденный Советом Евросоюза, не имеет законной основы с точки зрения международного права. Он направлен против российских граждан и организаций, якобы причастных к дестабилизирующим действиям за рубежом. По ее словам, формулировки могут быть любыми, и для введения санкций ЕС уже не требует веских оснований.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Брюссель давно утратил независимость в своей политике, включая санкционную, и действует в соответствии с указаниями Вашингтона. Она также добавила, что новый режим санкций не сможет подорвать тенденцию роста российской экономики и не повлияет на курс Москвы.

Во вторник Совет ЕС официально утвердил новый режим санкций против России за предполагаемые "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что новые санкционные меры позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике российского правительства, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС, безопасность, независимость и целостность его членов, а также ценности международных организаций и третьих стран.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

