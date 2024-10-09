Тайные желания: в России знают о желании ЕС покупать российский газ

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что у стран Евросоюза сохраняется желание продолжать закупку российского газа через Украину после 2024 года, однако конкретных действий и оформленных документов на данный момент нет.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Новак отметил, что Россия неоднократно выражала свою позицию, подчеркивая, что инициатива должна исходить от партнеров — покупателей и украинских коллег, через которых осуществляется транзит. Российская сторона готова поставлять газ, но необходимо решение всех вопросов, связанных с юридическим оформлением, интересами потребителей российского газа и договоренностями с владельцем Украинской газотранспортной системы.

Также вице-премьер добавил, что звучат предложения о переводе этих намерений в юридическую плоскость, однако конкретной информации на этот счет у него нет.

Напомним, что текущий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.

Уточнения

Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 10 ноября 2020 года, ( и. о. 7—14 мая 2024). Куратор в Северо-Кавказском федеральном округе с 19 июля 2021 года.



