Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что у стран Евросоюза сохраняется желание продолжать закупку российского газа через Украину после 2024 года, однако конкретных действий и оформленных документов на данный момент нет.
Новак отметил, что Россия неоднократно выражала свою позицию, подчеркивая, что инициатива должна исходить от партнеров — покупателей и украинских коллег, через которых осуществляется транзит. Российская сторона готова поставлять газ, но необходимо решение всех вопросов, связанных с юридическим оформлением, интересами потребителей российского газа и договоренностями с владельцем Украинской газотранспортной системы.
Также вице-премьер добавил, что звучат предложения о переводе этих намерений в юридическую плоскость, однако конкретной информации на этот счет у него нет.
Напомним, что текущий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.
Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 10 ноября 2020 года, (и. о. 7—14 мая 2024). Куратор в Северо-Кавказском федеральном округе с 19 июля 2021 года.
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