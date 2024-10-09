Атаки не справились: в России заявили об управляемости Хезболлы несмотря на удары ЦАХАЛ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" не потеряло управляемость, несмотря на начало наземной операции Израиля в Ливане и недавние атаки на руководство организации.
По словам Захаровой, наземное вторжение Израиля, объявленное 30 сентября, пока не приносит ожидаемых результатов. Рейды израильских военных на ливанскую территорию заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами "Хезболлах" и значительными потерями. Российская сторона оценивает, что шиитская партия, включая ее военное крыло, сохраняет управляемость и демонстрирует организованность. При этом Захарова подчеркнула, что боестолкновения приводят к значительному числу жертв среди мирного населения.
Россия осуждает любые действия, направленные на эскалацию регионального конфликта.
С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. В результате этих действий уже погибло более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, а более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе среди командного состава, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы территории Израиля.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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