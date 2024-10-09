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Аккую на финишной прямой: В Турции готовятся к запуску первого энергоблока АЭС

1:01
Мир

На турецкой АЭС "Аккую", возводимой при участии России, идут активные подготовительные работы к пуску первого энергоблока.

Аккую на финишной прямой: В Турции готовятся к запуску первого энергоблока АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, сообщил, что на первом энергоблоке станции проходят масштабные предпусковые испытания. Специалисты тщательно проверяют все критически важные системы, чтобы гарантировать безопасный и надежный запуск блока.

Параллельно продолжается строительство остальных трех энергоблоков АЭС. В настоящее время на площадке задействовано более 34 тысяч человек.

"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект реализуется по уникальной модели "строй-владей-эксплуатируй" и предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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