Аккую на финишной прямой: В Турции готовятся к запуску первого энергоблока АЭС

На турецкой АЭС "Аккую", возводимой при участии России, идут активные подготовительные работы к пуску первого энергоблока.
Председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, сообщил, что на первом энергоблоке станции проходят масштабные предпусковые испытания. Специалисты тщательно проверяют все критически важные системы, чтобы гарантировать безопасный и надежный запуск блока.
Параллельно продолжается строительство остальных трех энергоблоков АЭС. В настоящее время на площадке задействовано более 34 тысяч человек.
"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект реализуется по уникальной модели "строй-владей-эксплуатируй" и предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт.
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