Аккую на финишной прямой: В Турции готовятся к запуску первого энергоблока АЭС

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

На турецкой АЭС "Аккую", возводимой при участии России, идут активные подготовительные работы к пуску первого энергоблока.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, сообщил, что на первом энергоблоке станции проходят масштабные предпусковые испытания. Специалисты тщательно проверяют все критически важные системы, чтобы гарантировать безопасный и надежный запуск блока.

Параллельно продолжается строительство остальных трех энергоблоков АЭС. В настоящее время на площадке задействовано более 34 тысяч человек.

"Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект реализуется по уникальной модели "строй-владей-эксплуатируй" и предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт.