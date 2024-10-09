Мотивацию не поднять: иностранный инструктор жалуется на усталость ВСУ

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Эстонское издание Postimees опубликовало интервью с украинским военным инструктором, который рассказал о проблемах с мотивацией и подготовкой солдат ВСУ.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам инструктора с позывным "Либер", многие украинские военные, находящиеся на передовой, крайне нуждаются в отдыхе. Длительное пребывание на фронте приводит к моральному истощению и снижению боевого духа.

Кроме того, инструктор выразил сожаление по поводу недостаточного уровня подготовки новобранцев. В условиях дефицита времени базовая подготовка сжата до одного месяца, что не позволяет дать солдатам все необходимые навыки. По мнению "Либера", для нормальной подготовки пехотинца требуется не менее полугода.

Проблемы с комплектованием и обучением украинской армии признают и в Киеве. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявил о планах увеличить сроки базовой подготовки мобилизованных.

Тем временем, на Украине продолжается усиленная мобилизация. Вступивший в силу в мае закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах. При этом повестки могут вручаться без личного присутствия призывника, а за уклонение от мобилизации грозят серьезные наказания, вплоть до лишения водительских прав.