Оказия по-немецки: Репке шокирован неспособностью ВСУ удержать фронт в ДНР

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Юлиан Репке, журналист из Германии, выразил удивление по поводу сложной ситуации, в которой оказались украинские войска в ДНР.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

В своем посте в соцсетях Репке назвал "безумной" ситуацию, в которой ВСУ до сих пор не могут стабилизировать линию фронта между Красноармейском (Покровском) и Курахово.

Напомним, что в последние недели российские войска добились значительных успехов на Кураховском направлении. 25 сентября было освобождено село Острое, что позволило взять в клещи укреплённый район противника. 3 октября под контроль российской армии перешёл Угледар — важный опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении.

Освобождение Угледара открывает перед ВС РФ возможность развивать наступление на Курахово и Великую Новоселовку, расположенную на границе с Запорожской областью.

Утрата этих позиций станет серьезным ударом для украинской армии и может привести к ещё большему ухудшению её положений в Донбассе.