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Байден и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Мир

В среду состоится телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv, CC BY 2.0

Как сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, главной темой предстоящего разговора станет обстановка на Ближнем Востоке.

Можно предположить, что лидеры двух стран обсудят ход военной операции Израиля в секторе Газа, а также возможности урегулирования конфликта.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. 

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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