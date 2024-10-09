Трагедия в Газе: Число жертв израильских ударов превысило 42 тысячи

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о катастрофических последствиях израильской военной операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), CC BY-SA 4.0

С начала обострения конфликта 7 октября число погибших в результате ударов по сектору Газа превысило 42 тысячи человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава. Только за последние сутки в больницы поступили 45 погибших и 130 раненых.

Напомним, что 7 октября сектор Газа подвергся массированной ракетной атаке со стороны Израиля в ответ на действия ХАМАС, чьи боевики проникли на территорию Израиля, захватили заложников и открыли огонь по военным и мирным жителям. В результате этих действий погибли около 1,2 тысячи израильтян.

Израильская армия начала операцию "Железные мечи", в рамках которой наносятся удары по объектам в секторе Газа, включая гражданские. Анклав оказался в блокаде: прекращены поставки продовольствия, медикаментов, топлива, воды и электричества.

МИД России призвал стороны незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Москва выступает за урегулирование конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

