Призыв к равноправию: Орбан выступил за расширение ЕС и укрепление Шенген

Премьер-министр Венгрии, взявшей на себя председательство в Евросоюзе, выступил с инициативой принятия новых членов в ЕС и Шенгенскую зону.

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Выступая в Европарламенте, Виктор Орбан обозначил приоритеты венгерского председательства, среди которых заняло важное место расширение Евросоюза и укрепление Шенгенского соглашения.

Орбан активно поддержал стремление Болгарии и Румынии стать полноправными членами Шенгенской зоны, призвав завершить этот процесс до конца года. Кроме того, он предложил проводить регулярные саммиты лидеров стран Шенгенского соглашения для эффективного решения кризисных ситуаций.

Особое внимание венгерский премьер уделил теме интеграции стран Западных Балкан в ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам безопасности и экономического развития всего региона. При этом Орбан выделил Сербию, назвав её присоединение к Евросоюзу ключевым фактором стабилизации на Балканах.

Венгерский лидер подчеркнул, что ряд стран-кандидатов уже соответствуют критериям для вступления в ЕС, однако процесс их принятия тормозится из-за отсутствия политической воли со стороны некоторых членов Евросоюза.

Ранее венгерские дипломаты неоднократно предупреждали Брюссель о том, что промедление с расширением ЕС может привести к усилению влияния других центров силы на Балканах.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.

