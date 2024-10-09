Защита интересов: конституционный суд Грузии встал на сторону закона об иноагентах

Несмотря на протесты президента и оппозиции, высшая судебная инстанция Грузии отказалась приостанавливать действие закона об иностранных агентах.
Конституционный суд оставил в силе своё предыдущее решение, отклонив ходатайство президента Саломе Зурабишвили и ряда общественных организаций, требовавших приостановки закона до вынесения окончательного вердикта.
Напомним, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии в мае этого года, обязывает НПО, получающие финансирование из-за рубежа, проходить регистрацию в качестве "иностранных агентов". Это вызвало резкую критику со стороны Запада. США и ЕС уже пригрозили Тбилиси серьёзными последствиями, вплоть до пересмотра отношений.
Власти Грузии, в свою очередь, настаивают на необходимости закона, подчеркивая его важность для обеспечения национальной безопасности и противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела страны.
Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).
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