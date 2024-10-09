Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукла и кукловод: Запад превратил Молдову в свою марионетку
Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ
Человеческий мозг и еда: как питание изменило эволюцию
Будапешт под огнем критики: Фон дер Ляйен усмотрела угрозу в венгерских визах для россиян
Вдову главы КВН Александра Маслякова наказали за злоупотребление
Украинский вопрос: в МИД заявили о затухании проблемы Украины в ООН
Священный долг. Северная Корея может направить военных на СВО для поддержки России
Почему педикюр зимой может быть опасен для здоровья ногтей
Утали от Украины: Европа предчувствует поражение Киева

Защита интересов: конституционный суд Грузии встал на сторону закона об иноагентах

Мир

Несмотря на протесты президента и оппозиции, высшая судебная инстанция Грузии отказалась приостанавливать действие закона об иностранных агентах.

Защита интересов: конституционный суд Грузии встал на сторону закона об иноагентах
Фото: flickr.com by Frank Miller from Washington, DC, United States, CC BY-SA 2.0

Конституционный суд оставил в силе своё предыдущее решение, отклонив ходатайство президента Саломе Зурабишвили и ряда общественных организаций, требовавших приостановки закона до вынесения окончательного вердикта.

Напомним, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии в мае этого года, обязывает НПО, получающие финансирование из-за рубежа, проходить регистрацию в качестве "иностранных агентов". Это вызвало резкую критику со стороны Запада. США и ЕС уже пригрозили Тбилиси серьёзными последствиями, вплоть до пересмотра отношений.

Власти Грузии, в свою очередь, настаивают на необходимости закона, подчеркивая его важность для обеспечения национальной безопасности и противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела страны.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Шоу-бизнес
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Прохор Шаляпин доказал, что может полюбить человека без денег
Россия поставила под сомнение роль Франции на аграрном рынке Марокко
Чем подкормить розы до наступления зимы
Тбилиси выбрал благополучие: Грузия не поддержит антироссийские санкции
Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область
Ваши действия при виде неисправного автомобиля: спасем ситуацию вместе
Донецк под огнем: ВСУ обстреляли Петровский район кассетными боеприпасами
Хезболла пресекла вылазку израильских военных на юге Ливана
Россия укрепляет свои позиции в международном проекте ИТЭР: новый уровень термоядерного сотрудничества
Предложения не поступило: Медведчук отметил, что Запад не предложил мирного решения конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.