Защита интересов: конституционный суд Грузии встал на сторону закона об иноагентах

Несмотря на протесты президента и оппозиции, высшая судебная инстанция Грузии отказалась приостанавливать действие закона об иностранных агентах.

Фото: flickr.com by Frank Miller from Washington, DC, United States, CC BY-SA 2.0

Конституционный суд оставил в силе своё предыдущее решение, отклонив ходатайство президента Саломе Зурабишвили и ряда общественных организаций, требовавших приостановки закона до вынесения окончательного вердикта.

Напомним, что закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии в мае этого года, обязывает НПО, получающие финансирование из-за рубежа, проходить регистрацию в качестве "иностранных агентов". Это вызвало резкую критику со стороны Запада. США и ЕС уже пригрозили Тбилиси серьёзными последствиями, вплоть до пересмотра отношений.

Власти Грузии, в свою очередь, настаивают на необходимости закона, подчеркивая его важность для обеспечения национальной безопасности и противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела страны.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

