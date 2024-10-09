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Кукла и кукловод: Запад превратил Молдову в свою марионетку

Мир

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Запад в стремлении любой ценой удержать у власти Майю Санду и втянуть страну в НАТО.

Кукла и кукловод: Запад превратил Молдову в свою марионетку
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

В своём Telegram-канале Додон заявил, что западные политические игроки рассматривают Молдову исключительно как инструмент давления на Россию. По его словам, именно поэтому Запад так дорожит сохранением президентского поста за Майей Санду, которую он называет "политическим исполнителем" западных установок.

Додон убеждён, что подобная политика наносит ущерб национальным интересам Молдавии. Он призвал к отказу от участия в геополитических конфликтах и сосредоточению на решении внутренних проблем страны.

По мнению экс-президента, нейтралитет — единственно верный путь для Молдавии , который позволит ей избежать участи в чужих разборках и обеспечить мирное и благополучное будущее для своих граждан.

Напомним, что президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября. В них примут участие 11 кандидатов, в том числе действующий президент Майя Санду и ряд оппозиционных политиков. Одновременно с выборами пройдёт референдум о вступлении Молдовы в ЕС.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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