Будапешт под огнем критики: Фон дер Ляйен усмотрела угрозу в венгерских визах для россиян

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась с критикой на Венгрию за упрощение правил въезда для граждан России и Белоруссии.

Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен выразила озабоченность тем, что венгерские власти якобы игнорируют вопросы безопасности, выдавая визы россиянам и белорусам без должной проверки. По её мнению, такая политика представляет угрозу не только для самой Венгрии, но и для всего Евросоюза.

Примечательно, что недовольство Брюсселя возникло лишь спустя три недели после того, как Венгрия официально опубликовала расширенный список стран, чьи граждане могут претендовать на получение двухлетней рабочей визы. Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли также Украина, Сербия, Молдавия и ряд других стран.

В Будапеште называют критику Еврокомиссии лицемерной и необоснованной. Венгерские чиновники подчеркивают, что новые визовые правила не противоречат европейскому законодательству, а все кандидаты на получение визы проходят тщательную проверку.

Более того, венгерская сторона обвиняет Брюссель в двойных стандартах, напоминая о миграционном кризисе 2015 года, когда Еврокомиссия фактически открыла границы ЕС для миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Ситуация с венгерскими визами вызвала нервную реакцию в ряде стран ЕС. Литва уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать оценку действиям Венгрии и рассмотреть возможность ограничения её участия в Шенгенском соглашении.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политик, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.

