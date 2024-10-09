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Украинский вопрос: в МИД заявили о затухании проблемы Украины в ООН

0:55
Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил снижение интереса к украинскому вопросу на площадке ООН.

Украинский вопрос: в МИД заявили о затухании проблемы Украины в ООН
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Вершинин заявил, что в ходе Недели высокого уровня Генассамблеи ООН российская делегация не услышала от западных партнёров никаких новых идей или конструктивных предложений по урегулированию конфликта.

По словам дипломата, западные страны ограничиваются лишь повторением ультимативных требований в адрес России, не предлагая реальных путей выхода из кризиса.

Вершинин также отметил определённое снижение внимания к украинской тематике со стороны международного сообщества. Однако, по его словам, Запад продолжает периодически "разжигать" интерес к конфликту, преследуя собственные геополитические цели и руководствуясь антироссийскими настроениями.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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