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Утали от Украины: Европа предчувствует поражение Киева

Мир

Британский журнал Prospect сообщает о растущем пессимизме среди европейских политиков относительно перспектив Киева в конфликте.

Утали от Украины: Европа предчувствует поражение Киева
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Источники издания в европейских структурах безопасности всё чаще говорят о том, что Украина постепенно проигрывает в противостоянии. Эти опасения разделяют и в НАТО, где выражают беспокойство по поводу возможного перехода конфликта в затяжную фазу с применением партизанской тактики.

Prospect также отмечает, что западные политики сталкиваются с растущей усталостью от украинской темы на фоне углубляющегося экономического кризиса и политической нестабильности внутри самих европейских стран.

Тем временем, ситуация на фронте развивается не в пользу Украины. 3 октября Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара. Глава ДНР Денис Пушилин отметил стратегическую важность этого города, контроль над которым открывает ВС РФ путь к Курахово и Великой Новоселовке, где сосредоточены значительные силы противника. Кроме того, под контролем российской армии оказалась разветвлённая сеть подземных укреплений противника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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