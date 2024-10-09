Хезболла пресекла вылазку израильских военных на юге Ливана

Ливанское движение "Хезболла" сообщило об успешном отражении продвижения израильских войск на юге страны.
В среду утром бойцы "Хезболлы" зафиксировали попытку группы израильских солдат продвинуться в направлении населенного пункта Ляббуне. По сообщению пресс-службы движения, по противнику был немедленно открыт артиллерийский огонь, вынудивший израильтян отступить.
Спустя несколько часов, южнее поселения Марун ар-Рас, была замечена ещё одна группа израильских военных. На этот раз, по данным "Хезболлы", для атаки были применены ракетные удары.
Информация о потерях с обеих сторон пока не поступала.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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