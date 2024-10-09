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Предложения не поступило: Медведчук отметил, что Запад не предложил мирного решения конфликта на Украине

Мир

В своей новой статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина", Виктор Медведчук обратил внимание на то, что, несмотря на обилие мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине, исходящих от разных стран мира, Соединённые Штаты до сих пор не представили собственного внятного плана.

Предложения не поступило: Медведчук отметил, что Запад не предложил мирного решения конфликта на Украине
Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Политик подчеркнул, что, в то время как Китай, Индия, Бразилия, Швейцария и Россия уже выступили со своими предложениями, позиция США ограничивается лишь указанием на "хороших" и "плохих" участников конфликта. По мнению Медведчука, такой подход свидетельствует о деградации американской дипломатии.

В качестве примера конструктивных действий Медведчук привёл мирный план из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией, который уже получил одобрение более ста государств. Ключевые положения этого плана — призыв к деэскалации конфликта, недопущению его расширения, увеличению гуманитарной помощи и мирным переговорам — нашли широкий отклик в мире.

Напомним, что ранее свои предложения по мирному урегулированию представила и Россия. Ключевыми пунктами российской инициативы являются признание статуса новых регионов России, гарантии безопасности Украины, включающие её внеблоковый и безъядерный статус, а также отказ от антироссийских санкций.

Однако после теракта, совершенного ВСУ на Курской АЭС, российское руководство заявило о невозможности диалога с Киевом до тех пор, пока украинские власти не откажутся от практики террористических атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Несмотря на это, в Кремле подчеркнули, что российская мирная инициатива остаётся в силе.

Уточнения

Ви́ктор Влади́мирович Медведчу́к — бывший украинский общественный, государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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