Татика провоцирования: КНР осуждает военные поставки США на Тайвань

1:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил обеспокоенность в связи с действиями Соединенных Штатов, которые, по его словам, ведут к повышению военной напряженности вокруг Тайваня. Он заявил, что американская сторона, предоставляя военную поддержку острову и поставляя оружие, провоцирует конфликт в регионе.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Как сообщает У Цянь, действия США, вопреки решительному противодействию Китая, включая военную помощь Тайваню, являются нарушением установленного принципа "одного Китая" и соглашений между Китаем и США. Он утверждает, что такие шаги ставят под угрозу суверенитет КНР и подрывают стабильность в регионе Тайваньского пролива.

У Цянь подчеркнул, что действия Вашингтона влекут за собой усиление военного присутствия и подачу неверных сигналов сторонникам "независимости Тайваня". Он обвинил США в том, что они "добавляют огня" в тайваньский вопрос и толкают ситуацию к "опасной грани войны".

Он также предостерег, что вооружение Тайваня со стороны США равнозначно поддержке тайваньского сепаратизма и может привести к вооруженному конфликту. "Попытки использовать Тайвань в качестве инструмента противодействия Китаю принесут лишь разочарование тем, кто их осуществляет", — добавил У Цянь.

Напряженность вокруг Тайваня усилилась после визита Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года, что вызвало резкую реакцию со стороны Китая, рассматривающего остров как часть своей территории. В ответ на поездку Пелоси, которую Пекин воспринял как поддержку тайваньского сепаратизма, Китайская Народная Республика провела крупномасштабные военные учения.

Уточнения

Нэ́нси Патри́сия Д’Алеса́ндро Пело́си — американский политик, депутат Палаты представителей Конгресса США с 1987 года от Калифорнии, дважды спикер Палаты представителей (2007—2011; 2019—2023).

