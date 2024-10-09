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Татика провоцирования: КНР осуждает военные поставки США на Тайвань

1:48
Мир

Представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил обеспокоенность в связи с действиями Соединенных Штатов, которые, по его словам, ведут к повышению военной напряженности вокруг Тайваня. Он заявил, что американская сторона, предоставляя военную поддержку острову и поставляя оружие, провоцирует конфликт в регионе.

Татика провоцирования: КНР осуждает военные поставки США на Тайвань
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Как сообщает У Цянь, действия США, вопреки решительному противодействию Китая, включая военную помощь Тайваню, являются нарушением установленного принципа "одного Китая" и соглашений между Китаем и США. Он утверждает, что такие шаги ставят под угрозу суверенитет КНР и подрывают стабильность в регионе Тайваньского пролива.

У Цянь подчеркнул, что действия Вашингтона влекут за собой усиление военного присутствия и подачу неверных сигналов сторонникам "независимости Тайваня". Он обвинил США в том, что они "добавляют огня" в тайваньский вопрос и толкают ситуацию к "опасной грани войны".

Он также предостерег, что вооружение Тайваня со стороны США равнозначно поддержке тайваньского сепаратизма и может привести к вооруженному конфликту. "Попытки использовать Тайвань в качестве инструмента противодействия Китаю принесут лишь разочарование тем, кто их осуществляет", — добавил У Цянь.

Напряженность вокруг Тайваня усилилась после визита Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года, что вызвало резкую реакцию со стороны Китая, рассматривающего остров как часть своей территории. В ответ на поездку Пелоси, которую Пекин воспринял как поддержку тайваньского сепаратизма, Китайская Народная Республика провела крупномасштабные военные учения.

Уточнения

Нэ́нси Патри́сия Д’Алеса́ндро Пело́си — американский политик, депутат Палаты представителей Конгресса США с 1987 года от Калифорнии, дважды спикер Палаты представителей (2007—2011; 2019—2023).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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