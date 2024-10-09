Вслед за Россией: Турция блокирует Discord на территории страны

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По информации от гостелеканала TRT haber, Турция наложила запрет на использование популярной социальной медиаплатформы Discord в пределах своих границ. Об этом заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Решение о блокировке последовало за аналогичным шагом, предпринятым российскими регуляторами, которые ограничили доступ к Discord из-за несоблюдения требований законодательства, направленных на пресечение возможного использования мессенджера для целей терроризма и экстремизма.

Discord, платформа, созданная в 2015 году и ориентированная первоначально на игровое сообщество, предоставляет своим пользователям возможность общения через текстовые сообщения, голосовые и видео вызовы. Согласно данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей ежемесячно. В марте 2024 года Discord был включен в реестр Роскомнадзора, который включает в себя социальные сети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России за день.

Уточнения

Discord (с англ. — «раздор») — кроссплатформенная проприетарная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.

