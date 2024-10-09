Перспективное будущее: Конго планирует увеличить добычу газа на 50%

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В беседе с РИА Новости министр углеводородов Конго, Бруно Жан-Ришар Итуа, поделился прогнозами относительно будущего добычи углеводородов в своей стране. Он выразил ожидание, что в течение следующих трех-пяти лет объем добычи газа в Конго возрастет на 50%.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Итуа также выразил уверенность в том, что нефтедобыча будет продолжать увеличиваться.

Министр сообщил о ряде новых находок нефти и газа за последние три года, которые, хоть и небольшие по размеру, имеют значительное значение для страны. Он подчеркнул, что не ожидается сокращения добычи, напротив, предвидится ее рост.

Итуа признал, что текущий уровень нефтяных цен оказывает воздействие на доходную часть государственного бюджета, однако он выразил надежду на компенсацию через повышение уровня добычи. Министр также выразил оптимизм относительно финансового состояния государственного бюджета в конце текущего года, несмотря на низкие цены на углеводороды.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

