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Выскоконцентрированный ужас: массовая эвакуация во Флориде в преддверии урагана Милтон

1:03
Мир

New York Times сообщает о масштабной эвакуации населения во Флориде, вызванной приближением разрушительного урагана "Милтон". Более пяти с половиной миллионов жителей штата были вынуждены покинуть свои дома, что является одной из самых крупных эвакуаций в истории Флориды.

Выскоконцентрированный ужас: массовая эвакуация во Флориде в преддверии урагана Милтон
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, CC BY 3.0

Согласно изданию, местные власти настоятельно рекомендовали гражданам укрыться в ближайших приютах и воздержаться от дальних поездок. Отмечается, что многие районы штата оказались пустыми, так как жители строго следовали указаниям о необходимости эвакуации.

6 октября руководство Флориды объявило чрезвычайное положение в нескольких десятках округов из-за приближающегося урагана. В частности, была объявлена эвакуация населения с западного побережья, включая метрополию Тампа с населением в три миллиона человек, которая, по прогнозам метеорологов, может стать одной из первых точек, где стихия ударит по Соединенным Штатам.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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