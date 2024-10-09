Выскоконцентрированный ужас: массовая эвакуация во Флориде в преддверии урагана Милтон

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

New York Times сообщает о масштабной эвакуации населения во Флориде, вызванной приближением разрушительного урагана "Милтон". Более пяти с половиной миллионов жителей штата были вынуждены покинуть свои дома, что является одной из самых крупных эвакуаций в истории Флориды.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, CC BY 3.0

Согласно изданию, местные власти настоятельно рекомендовали гражданам укрыться в ближайших приютах и воздержаться от дальних поездок. Отмечается, что многие районы штата оказались пустыми, так как жители строго следовали указаниям о необходимости эвакуации.

6 октября руководство Флориды объявило чрезвычайное положение в нескольких десятках округов из-за приближающегося урагана. В частности, была объявлена эвакуация населения с западного побережья, включая метрополию Тампа с населением в три миллиона человек, которая, по прогнозам метеорологов, может стать одной из первых точек, где стихия ударит по Соединенным Штатам.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

