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Израильское лобби: в США стали замечать, кто блокирует решения по Ближнему Востоку

2:10
Мир

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс озвучил мнение, что путь к разрешению напряженности на Ближнем Востоке известен, но препятствует ему влиятельное израильское лобби в Соединенных Штатах.

Израильское лобби: в США стали замечать, кто блокирует решения по Ближнему Востоку
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Сакс утверждает, что мир в этом регионе станет реалией, как только США прекратят препятствовать вступлению Палестины в ООН и начнут сотрудничать с другими постоянными членами Совета Безопасности, включая Россию, для претворения в жизнь решения о создании двух независимых государств. Он также предложил возможность размещения миротворческой миссии ООН и реализацию других инициатив для обеспечения безопасности обеих сторон.

Год назад Израиль столкнулся с массивной ракетной атакой со стороны сектора Газа, осуществленной военным крылом палестинского движения ХАМАС под названием "Потоп Аль-Аксы". В ходе этой операции боевики проникли в южные районы Израиля, где вели огонь по военным и гражданским объектам, а также брали заложников. По данным израильских властей, жертвами стали около 1,2 тысячи человек, в том числе гражданские лица, военнослужащие, иностранцы и рабочие, а число пострадавших превысило 5 тысяч.

В ответ Израильская армия начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Газе, взяв под контроль населенные пункты на границе и атакуя объекты на территории сектора. Была объявлена полная блокада Газы, включая прекращение поставок воды, продовольствия, электроэнергии, медицинских товаров и топлива.

Министерство иностранных дел России призвало к прекращению огня. Президент России Владимир Путин выразил позицию, что урегулирование конфликта возможно исключительно на основе "двугосударственной" формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предусматривающей создание независимого палестинского государства с границами 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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