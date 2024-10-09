Сжигание мостов: КНДР анонсировало полную блокировку дорог с Южной Кореей

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Генеральный штаб Корейской Народной Армии КНДР объявил о планах по прекращению всех автомобильных и железнодорожных связей с Южной Кореей и укреплению оборонительных сооружений на своей территории начиная с 9 октября. Эта информация была распространена Центральным телеграфным агентством КНДР.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

В официальном заявлении отмечается, что усиление противостояния на Корейском полуострове вынуждает ситуацию ухудшаться, ведя к непредвиденным обстоятельствам. Отмечается, что агрессивные военные учения в Южной Корее и размещение США там своих стратегических ядерных активов ставят под угрозу режим КНДР.

В связи с этим, Генеральный штаб КНА заявляет о необходимости более решительных действий для обеспечения безопасности страны. Предпринимаемые военные меры включают разделение территориальных границ между КНДР и Южной Кореей.

Генштаб подчеркнул, что работы по блокировке связей на южной границе и фортификации оборонительных позиций начнутся с 9 октября. Для предотвращения недоразумений и потенциальных конфликтов, КНДР проинформировала американские военные силы по телефону о планах строительства на границе.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

