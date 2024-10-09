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Сжигание мостов: КНДР анонсировало полную блокировку дорог с Южной Кореей

1:18
Мир

Генеральный штаб Корейской Народной Армии КНДР объявил о планах по прекращению всех автомобильных и железнодорожных связей с Южной Кореей и укреплению оборонительных сооружений на своей территории начиная с 9 октября. Эта информация была распространена Центральным телеграфным агентством КНДР.

Сжигание мостов: КНДР анонсировало полную блокировку дорог с Южной Кореей
Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

В официальном заявлении отмечается, что усиление противостояния на Корейском полуострове вынуждает ситуацию ухудшаться, ведя к непредвиденным обстоятельствам. Отмечается, что агрессивные военные учения в Южной Корее и размещение США там своих стратегических ядерных активов ставят под угрозу режим КНДР.

В связи с этим, Генеральный штаб КНА заявляет о необходимости более решительных действий для обеспечения безопасности страны. Предпринимаемые военные меры включают разделение территориальных границ между КНДР и Южной Кореей.

Генштаб подчеркнул, что работы по блокировке связей на южной границе и фортификации оборонительных позиций начнутся с 9 октября. Для предотвращения недоразумений и потенциальных конфликтов, КНДР проинформировала американские военные силы по телефону о планах строительства на границе.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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