Подсчитывается все: Россия потребует от Украины возмещение материального ущерба

Родион Мирошник, занимающий должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел России, в разговоре с изданием "Известия" выразил намерения России обратиться за возмещением ущерба, причиненного Украиной.
Он подчеркнул, что с развитием ситуации становится возможным формулировать условия и предъявлять требования к ответственным за совершенные правонарушения, а также рассматривать реальные механизмы компенсации убытков. По словам Мирошника, этот вопрос активно обсуждается и находится в центре внимания.
Посол отметил, что на данный момент точно оценить общую сумму ущерба затруднительно из-за продолжающихся боевых действий. Однако уточнил, что все потери подробно документируются регионами и заносятся в базу данных, где учитывается вред, причиненный экономике, инфраструктуре регионов и гражданам.
Родио́н Вале́рьевич Миро́шник — политический деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации с 6 мая по 4 октября 2022 года.
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