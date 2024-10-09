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Черное золото: Бразилия наращивает поставки нефти из России

2:04
Мир

За период с января по сентябрь текущего года Бразилия резко нарастила объемы закупок нефтепродуктов из России, достигнув рекордной суммы в 5,1 миллиарда долларов, что стало очевидным из анализа данных бразильской таможенной службы, проведенного РИА Новости.

Черное золото: Бразилия наращивает поставки нефти из России
Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

В течение первых девяти месяцев страна увеличила импорт нефтепродуктов с российским происхождением более чем в полтора раза с 3,25 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года, достигнув отметки в 5,1 миллиарда долларов. В тоннах это также составляет увеличение в 1,6 раза, с общим объемом в 7,3 миллиона тонн.

Основным продуктом, закупаемым Бразилией, стало дизельное топливо, импорт которого увеличился на 70%, до 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, Бразилия начала приобретать неавиационные бензины, потратив на них 247,7 миллиона долларов. В то же время, закупки нафты для нефтехимической отрасли были полностью прекращены, но импорт других видов этого сырья возрос на 50%, составив 397,7 миллиона долларов.

Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, опережая Соединенные Штаты, которые поставили продукции на 2,8 миллиарда долларов, и Испанию с её экспортом на 541,7 миллиона долларов. Нидерланды и Кувейт также выделяются среди экспортеров, поставив нефтепродукты на суммы 497,4 и 459 миллионов долларов соответственно.

Топ-10 экспортеров в данный период также включает ОАЭ, Алжир, Индию и Оман с экспортными объемами в сотни миллионов долларов.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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