Принять действительность: на Украине призвали Зеленского к переговорам с РФ

Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, выразил своё мнение относительно необходимости самостоятельного решения узурпатором Владимиром Зеленским о начале диалога с Россией.

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В своем канале в Telegram он указал, что никто не возьмет на себя ответственность за направление указаний Зеленскому касательно таких переговоров, подчеркнув, что президент Украины должен принять это решение самостоятельно.

Дубинский отметил, что Украина находится в сложной ситуации на поле боя, и её экономика вместе с системой мобилизации и военно-промышленным комплексом не в состоянии творить чудеса.

С другой стороны, президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного разрешения конфликта на Украине. Он заявил о готовности Москвы немедленно прекратить огонь и начать переговоры после отвода украинских войск с территорий, которые Россия считает своими. Кроме того, Путин потребовал от Киева отказа от стремления вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального статуса, исключающего ядерное вооружение. Российский лидер также выразил ожидание отмены санкций в отношении России.

После инцидента, описываемого как террористическая атака ВСУ на Курскую область, Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто атакует мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, либо создает угрозу для объектов атомной энергетики. Юрий Ушаков, помощник президента России, позднее сообщил, что мирные предложения Москвы все еще актуальны, однако в текущей ситуации, учитывая указанные действия, Россия не будет вести диалог с Украиной.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

