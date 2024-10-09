Конго ожидает российских инвесторов для реализации проекта нефтепровода

Министр углеводородов Конго, Бруно Жан-Ришар Итуа, в беседе с информационным агентством РИА Новости, рассказал о текущем этапе подготовки к строительству нефтепродуктопровода в стране и ожидании визита специалистов из России.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он уточнил, что ныне идет работа по технико-экономическому обоснованию проекта и привлечению инвестиций. Предстоит приезд российской делегации для оценки ситуации и определения необходимого оборудования, которое, по его словам, вероятно будет российского производства.

В преддверии этого события, правительство РФ уже дало добро на проект соглашения относительно строительства нефтепровода на территории Конго. Компания "ЗНГС-Прометей" займется его возведением. Министр также отметил, что уже состоялось подписание соглашения между сторонами в рамках Российской энергетической недели.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

