Конго ожидает российских инвесторов для реализации проекта нефтепровода

Министр углеводородов Конго, Бруно Жан-Ришар Итуа, в беседе с информационным агентством РИА Новости, рассказал о текущем этапе подготовки к строительству нефтепродуктопровода в стране и ожидании визита специалистов из России.
Он уточнил, что ныне идет работа по технико-экономическому обоснованию проекта и привлечению инвестиций. Предстоит приезд российской делегации для оценки ситуации и определения необходимого оборудования, которое, по его словам, вероятно будет российского производства.
В преддверии этого события, правительство РФ уже дало добро на проект соглашения относительно строительства нефтепровода на территории Конго. Компания "ЗНГС-Прометей" займется его возведением. Министр также отметил, что уже состоялось подписание соглашения между сторонами в рамках Российской энергетической недели.
Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.
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