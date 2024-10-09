Семейная поездка: Блинкен не поедет в Германию и Анголу без Байдена

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Из-за необходимости отмены запланированного визита американского президента Джо Байдена в Германию и Анголу, государственный секретарь США Энтони Блинкен также изменит свой маршрут и не отправится в эти страны. Об этом информировал представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

В ходе пресс-брифинга Миллер проинформировал, что Блинкен, который намеревался сопровождать президента в его поездке, теперь вернется в столицу США после своего визита в Лаос. Напомним, что в Лаосе проходила встреча лидеров стран АСЕАН, которую Джо Байден не посетил.

Решение об отмене визита было обусловлено стихийным бедствием, угрожающим территории Соединенных Штатов — приближением урагана "Милтон". Информация об изменении планов была подтверждена администрацией Белого дома, которая ранее анонсировала поездку Байдена, запланированную на период с 10 по 15 октября. Президент Байден выразил намерение посетить Германию и Анголу в более поздний срок, когда обстоятельства позволят осуществить запланированные встречи.

Уточнения

Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель. Государственный секретарь США с 26 января 2021 года.

