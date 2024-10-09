Насаживание зависимости: пленный ВСУ рассказал о наркотиках в армии Украины

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Пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сделал шокирующее заявление о том, что украинские военные медики подсаживают солдат на амфетамин. По его словам, медики предлагают наркотик бесплатно, но после привыкания солдаты вынуждены покупать его за деньги.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кабанов рассказал, что амфетамин доставляется через украинскую "Новую Почту" и что военное командование знает об этом, но не предпринимает никаких действий. Более того, он считает, что вышестоящее командование дает "зеленый свет" на поставку амфетамина и получает денежное вознаграждение.

Сам Кабанов признался, что принимал наркотик в виде белого порошка и был свидетелем того, как его сослуживцы употребляли его во время выполнения боевых задач. По его мнению, амфетамин помогал солдатам двигаться быстрее и выполнять задания более эффективно.

Кабанов также рассказал о своем пути в армию. Он был задержан полицией и ТЦК на улице, затем попал в военкомат и прошел подготовку для службы в ВСУ. Однако он негоден к военной службе из-за гепатита C, хронического синдрома Титце и гайморита. Несмотря на это, он был отправлен на боевые позиции в ЛНР, где попал в плен в первый же день.