Пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сделал шокирующее заявление о том, что украинские военные медики подсаживают солдат на амфетамин. По его словам, медики предлагают наркотик бесплатно, но после привыкания солдаты вынуждены покупать его за деньги.
Кабанов рассказал, что амфетамин доставляется через украинскую "Новую Почту" и что военное командование знает об этом, но не предпринимает никаких действий. Более того, он считает, что вышестоящее командование дает "зеленый свет" на поставку амфетамина и получает денежное вознаграждение.
Сам Кабанов признался, что принимал наркотик в виде белого порошка и был свидетелем того, как его сослуживцы употребляли его во время выполнения боевых задач. По его мнению, амфетамин помогал солдатам двигаться быстрее и выполнять задания более эффективно.
Кабанов также рассказал о своем пути в армию. Он был задержан полицией и ТЦК на улице, затем попал в военкомат и прошел подготовку для службы в ВСУ. Однако он негоден к военной службе из-за гепатита C, хронического синдрома Титце и гайморита. Несмотря на это, он был отправлен на боевые позиции в ЛНР, где попал в плен в первый же день.
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