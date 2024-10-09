Конго надеется на сотрудничество с Россией в нефтепереработке

Республика Конго рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере. Министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа заявил, что строительство нефтеперерабатывающего завода в Конго может стать следующим шагом в сотрудничестве с Россией после реализации проекта нефтепродуктопровода. Об этом он заявил РИА Новости.
По мнению министра, обсуждение проекта по нефтепереработке может начаться после подписания соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое было заключено 28 сентября. Хотя российские партнеры пока не проявили интереса к этому направлению, Конго считает, что это может стать перспективным проектом для сотрудничества.
Напомним, что правительство РФ в сентябре одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строительством займется компания "ЗНГС-Прометей". Этот проект является важным шагом в развитии сотрудничества между Россией и Конго в нефтегазовой сфере.
Конго надеется, что сотрудничество с Россией в нефтепереработке будет способствовать развитию экономики страны и укреплению отношений между двумя государствами.
Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.
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