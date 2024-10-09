Конго надеется на сотрудничество с Россией в нефтепереработке

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Республика Конго рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере. Министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа заявил, что строительство нефтеперерабатывающего завода в Конго может стать следующим шагом в сотрудничестве с Россией после реализации проекта нефтепродуктопровода. Об этом он заявил РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Bsm15, CC BY-SA 3.0

По мнению министра, обсуждение проекта по нефтепереработке может начаться после подписания соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое было заключено 28 сентября. Хотя российские партнеры пока не проявили интереса к этому направлению, Конго считает, что это может стать перспективным проектом для сотрудничества.

Напомним, что правительство РФ в сентябре одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строительством займется компания "ЗНГС-Прометей". Этот проект является важным шагом в развитии сотрудничества между Россией и Конго в нефтегазовой сфере.

Конго надеется, что сотрудничество с Россией в нефтепереработке будет способствовать развитию экономики страны и укреплению отношений между двумя государствами.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

