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Япония на пути к досрочным выборам: правительство распускает парламент

1:25
Мир

Правительство Японии провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о роспуске парламента. Все члены кабинета подписали соответствующий документ, который стал первым шагом на пути к досрочным выборам.

Япония на пути к досрочным выборам: правительство распускает парламент
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, CC BY-SA 4.0

Как ожидается, в ближайшее время в парламенте пройдут дебаты между премьер-министром Японии Сигэру Исибой и лидерами оппозиционных партий. Эти дебаты продлятся 80 минут, что на 35 минут больше, чем обычно.

После дебатов на заседании нижней палаты будет объявлено о ее роспуске. Председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает указ о роспуске, который был передан ему генеральным секретарем правительства Ёсимасой Хаяси.

После роспуска парламента правительство вновь соберется на заседание, на котором будет официально назначено начало предвыборной кампании. Предполагается, что кампания начнется 15 октября, а выборы в нижнюю палату пройдут 27 октября.

Сигэру Исиба стал премьер-министром Японии всего 8 дней назад, и его решение о роспуске парламента стало самым быстрым в послевоенной истории страны. Это решение открывает путь к досрочным выборам, которые могут привести к значительным изменениям в политическом ландшафте Японии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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