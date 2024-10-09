Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена

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Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Джо Байден больше не контролирует ситуацию в стране из-за ухудшающегося ментального здоровья и статуса "хромой утки" перед выборами нового главы государства.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, США оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной, что создает благоприятные условия для тех, кто хочет воспользоваться ситуацией в своих интересах. Сакс назвал среди таких лиц узурпатора Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также страны Прибалтики, Польшу и Великобританию, которые, по его мнению, склоняют США к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной.

Экономист также отметил, что США продолжают поддерживать действия Израиля на Ближнем Востоке и проводить политику на Украине, которая истощает страну и грозит спровоцировать еще большую эскалацию. Сакс считает маловероятным способность Байдена вернуть США в "хорошее направление" за оставшееся время его истекающих полномочий.

Кроме того, эксперт выразил сомнение в том, что с приходом новой президентской администрации ситуация улучшится. "Нам требуется полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире", — подчеркнул он. Однако, по его мнению, в верхах США сейчас нет много здравомыслящих людей, способных провести такие изменения.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, и пока неясно, кто будет следующим лидером страны. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

