Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония на пути к досрочным выборам: правительство распускает парламент
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично

Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена

1:55
Мир

Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Джо Байден больше не контролирует ситуацию в стране из-за ухудшающегося ментального здоровья и статуса "хромой утки" перед выборами нового главы государства.

Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, США оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной, что создает благоприятные условия для тех, кто хочет воспользоваться ситуацией в своих интересах. Сакс назвал среди таких лиц узурпатора Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также страны Прибалтики, Польшу и Великобританию, которые, по его мнению, склоняют США к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной.

Экономист также отметил, что США продолжают поддерживать действия Израиля на Ближнем Востоке и проводить политику на Украине, которая истощает страну и грозит спровоцировать еще большую эскалацию. Сакс считает маловероятным способность Байдена вернуть США в "хорошее направление" за оставшееся время его истекающих полномочий.

Кроме того, эксперт выразил сомнение в том, что с приходом новой президентской администрации ситуация улучшится. "Нам требуется полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире", — подчеркнул он. Однако, по его мнению, в верхах США сейчас нет много здравомыслящих людей, способных провести такие изменения.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, и пока неясно, кто будет следующим лидером страны. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.