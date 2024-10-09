Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy

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Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о системном характере криминальной жизни среди американских знаменитостей, используя в качестве примера рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy.

По мнению Захаровой, скандальные американские артисты вовлечены в преступную систему, которая была выстроена десятилетиями и имеет мафиозно-клановую структуру. Эта система, по ее словам, включает в себя политико-государственное сообщество и характеризуется, прежде всего, насилием над детьми, включая педофилию.

Захарова подчеркнула, что американским властям следует заняться наведением порядка у себя дома, вместо того, чтобы бороться с журналистами. Она также отметила, что против рэпера P. Diddy неоднократно подавались иски о сексуальном насилии, включая иск от американской певицы Кассандры Вентуры.

Кроме того, сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах. Все эти факты, по мнению Захаровой, свидетельствуют о системном характере криминальной жизни среди американских знаменитостей и необходимости принятия мер для ее преодоления.

Уточнения

Шон Джон Комбс — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.

