Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ

Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy

1:19
Мир
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о системном характере криминальной жизни среди американских знаменитостей, используя в качестве примера рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy.

По мнению Захаровой, скандальные американские артисты вовлечены в преступную систему, которая была выстроена десятилетиями и имеет мафиозно-клановую структуру. Эта система, по ее словам, включает в себя политико-государственное сообщество и характеризуется, прежде всего, насилием над детьми, включая педофилию.

Захарова подчеркнула, что американским властям следует заняться наведением порядка у себя дома, вместо того, чтобы бороться с журналистами. Она также отметила, что против рэпера P. Diddy неоднократно подавались иски о сексуальном насилии, включая иск от американской певицы Кассандры Вентуры.

Кроме того, сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах. Все эти факты, по мнению Захаровой, свидетельствуют о системном характере криминальной жизни среди американских знаменитостей и необходимости принятия мер для ее преодоления.

Уточнения

Шон Джон Комбс — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Военные новости
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Аудио 
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.