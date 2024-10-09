Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам
Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя
Кадровые перестановки: пять генералов СК и ФСИН назначены на новые должности
Дым от взрывов: ДНР сообщает о многократных обстрелах со стороны Украины
Как не прогадать с подержанной машиной: 6 главных советов
Жареные кабачки на зиму: чтобы можно было наслаждаться любимой закуской круглый год
Принять действительность: на Украине призвали Зеленского к переговорам с РФ
Конго ожидает российских инвесторов для реализации проекта нефтепровода
Три породы кошек, которые впечатляют своими размерами

Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики

1:11
Мир

Республика Конго выражает готовность к сотрудничеству с российскими компаниями в сфере электроэнергетики. Министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа подчеркнул, что страна обладает значительным потенциалом для развития газовой и гидрогенерации, ветряной и солнечной энергетики.

Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Bsm15, CC BY-SA 3.0

По словам министра, Конго открыт к обсуждению совместных проектов с российскими компаниями в электроэнергетике. В настоящее время страна работает над строительством дамб, и рассматривается возможность сотрудничества с российской компанией по одному из этих проектов.

Напомним, что в июне этого года во время официального визита президента Конго в Россию было подписано соглашение о намерениях с "Росатомом" по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики. Специалисты российской госкорпорации уже посетили республику для обсуждения деталей сотрудничества.

Конго надеется на плодотворное сотрудничество с российскими компаниями в электроэнергетике, что позволит стране развить свой энергетический потенциал и обеспечить устойчивое развитие экономики.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Еда и рецепты
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении Аудио 
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.