Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики

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Республика Конго выражает готовность к сотрудничеству с российскими компаниями в сфере электроэнергетики. Министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа подчеркнул, что страна обладает значительным потенциалом для развития газовой и гидрогенерации, ветряной и солнечной энергетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Bsm15, CC BY-SA 3.0

По словам министра, Конго открыт к обсуждению совместных проектов с российскими компаниями в электроэнергетике. В настоящее время страна работает над строительством дамб, и рассматривается возможность сотрудничества с российской компанией по одному из этих проектов.

Напомним, что в июне этого года во время официального визита президента Конго в Россию было подписано соглашение о намерениях с "Росатомом" по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики. Специалисты российской госкорпорации уже посетили республику для обсуждения деталей сотрудничества.

Конго надеется на плодотворное сотрудничество с российскими компаниями в электроэнергетике, что позволит стране развить свой энергетический потенциал и обеспечить устойчивое развитие экономики.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.

