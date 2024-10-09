Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт

Американское министерство юстиции объявило об аресте 27-летнего афганца Насира Ахмада Таухеди, проживающего в штате Оклахома, по подозрению в планировании теракта в день выборов 5 ноября.
По данным минюста, Таухеди обвиняется в сговоре с целью проведения теракта на территории США от имени террористической группировки "Исламское государство"*. Он пытался обеспечить материальную поддержку этой организации и приобретал оружие для проведения атаки.
Кроме того, правоохранительные органы арестовали несовершеннолетнего сообщника Таухеди, чье имя не раскрывается. Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Оклахо́ма-Си́ти (англ. Oklahoma City, шайен. Ma'xepóno'e) — крупнейший город и столица штата Оклахома, административный центр округа Оклахома. Население 591 967 жителей (2011), в агломерации — почти 1,3 млн.
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