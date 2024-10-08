Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Федерального верховного суда Бразилии, социальная сеть X* получила разрешение на возобновление своей работы на территории страны.
В судебном документе указывается, что данное решение было принято в связи с тем, что мессенджер начал исполнять ранее вынесенные судебные постановления. Это позволило платформе вновь оказывать услуги бразильским пользователям.
Постановление Федерального верховного суда Бразилии вступает в силу незамедлительно, что означает, что X* может возобновить свою деятельность в стране без дальнейших задержек.
* Деятельность компании признана нежелательной и запрещена на территории РФ.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.