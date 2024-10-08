Александр Лукашенко, президент Белоруссии, выразил мнение о том, что настало время для внесения изменений в российскую ядерную доктрину, которая также обеспечивает защиту его государства.
В беседе с представителями СМИ Лукашенко подчеркнул, что момент для этого наступил. Он высоко оценил предлагаемые поправки в доктрину, назвав их верным шагом. По убеждению белорусского лидера, подобные решения следовало принимать еще раньше.
Лукашенко выразил твердую уверенность в правильности и своевременности корректировки российской ядерной доктрины, которая служит гарантией безопасности не только для России, но и для Белоруссии. Он считает, что эти изменения должны были быть внесены в более ранние сроки.
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.
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