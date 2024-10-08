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Ошибки прошлого: Байден обвинил Обаму в недооценке Путина

1:44
Мир

Согласно новой книге американского журналиста Боба Вудворда, бывший президент США Барак Обама серьезно недооценивал российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге стало причиной возвращения Крыма в состав России и начала специальной военной операции на Украине.

Ошибки прошлого: Байден обвинил Обаму в недооценке Путина
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Отрывки из книги, которая поступит в продажу в США 15 октября, были опубликованы телекомпанией CNN.

Журналист утверждает, что нынешний президент США Джо Байден выразил недовольство действиями Обамы в 2014 году, заявив, что тот не предпринял необходимых мер для сдерживания Путина. По словам Байдена, которые приводит Вудворд, администрация Обамы совершила ошибку в 2014 году, не восприняв Путина всерьез, что и привело к текущей ситуации.

Вудворд также утверждает, что Байден обвинил предыдущую администрацию в том, что она фактически дала Путину разрешение на продолжение конфликта на Украине, и заявил о своем намерении отозвать это разрешение.

Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В ходе референдума, в котором приняло участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса, подавляющее большинство (96,7% и 95,6% соответственно) высказались за воссоединение с Россией. Однако, несмотря на убедительные результаты волеизъявления, украинские власти отказались признать Крым частью РФ.

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II  — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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