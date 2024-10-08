Оборона без фортов: крупнейший строитель на Украине перестал возводить фортификации после обысков

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Один из ведущих подрядчиков президентской программы "Большая стройка" в Украине, компания "Автомагистраль-Юг", приостановила работы на объектах критической инфраструктуры, в том числе строительство оборонительных сооружений.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Причиной приостановки работ стали следственные действия, в ходе которых были проведены обыски в офисах компании, жилых помещениях сотрудников и даже в личных автомобилях.

Следствие подозревает компанию в получении государственных заказов по завышенным ценам. "Автомагистраль-Юг" опровергает заявления Национальной полиции о нормальном функционировании после обысков, указывая на изъятие важной документации, повреждение компьютерной сети и невозможность управления производственной деятельностью. В результате остановлено строительство укрепительных сооружений вдоль линии фронта, что создает риск нарушения логистических и военных коммуникаций.

Компания обратилась за помощью к различным общественным организациям и представителям бизнеса. Программа "Большая стройка", запущенная в 2020 году, предусматривала обширную реконструкцию дорожной и транспортной инфраструктуры. За это время "Автомагистраль-Юг" получила государственные заказы на сумму более 1 миллиарда долларов.