Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску

Сирийское министерство иностранных дел охарактеризовало израильский авиаудар по жилому зданию в Дамаске как "варварское преступление", призывая к немедленным действиям по обузданию Израиля.
"Сирийская Арабская Республика выражает свое категорическое осуждение данного варварского акта против мирного населения, который является продолжением геноцида против палестинцев и ливанцев", — цитируется в заявлении, размещенном на странице МИД в соцсетях.
МИД Сирии вновь акцентировало внимание на необходимости срочных мер для сдерживания Израиля, предупреждая, что его агрессивные действия могут привести к "катастрофическим последствиям" для всего региона.
Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
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