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Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску

0:44
Мир

Сирийское министерство иностранных дел охарактеризовало израильский авиаудар по жилому зданию в Дамаске как "варварское преступление", призывая к немедленным действиям по обузданию Израиля.

Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

"Сирийская Арабская Республика выражает свое категорическое осуждение данного варварского акта против мирного населения, который является продолжением геноцида против палестинцев и ливанцев", — цитируется в заявлении, размещенном на странице МИД в соцсетях.

МИД Сирии вновь акцентировало внимание на необходимости срочных мер для сдерживания Израиля, предупреждая, что его агрессивные действия могут привести к "катастрофическим последствиям" для всего региона.

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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